Суд арестовал бывшего топ-менеджера банка, кредитовавшего Марин Ле Пен

Суд в Москве санкционировал арест на два месяца бывшего вице-президента обанкротившегося Первого чешско-российского банка Дмитрия Меркулова, обвиняемого в хищении на сумму более 2 миллиардов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Первый чешско-российский банк был единственным крупным кредитором французской ультраправой партии "Национальный фронт", возглавляемой Марин Ле Пен. После отказа в финансировании со стороны европейских кредитных учреждений, Ле Пен получила от банка 9 миллионов евро. В сентябре прошлого года Первый чешско-российский банк обанкротился.

Меркулову вменяют в вину сделки о продаже активов банка. Он отвергает обвинения, заявляя, что договоры были подписаны без его участия. Следователи также проверяют возможную причастность Меркулова к хищениям в другой кредитной организации — "Таурус".

Марин Ле Пен будет участвовать в выборах президента Франции весной этого года. Она неоднократно высказывалась в поддержку президента России Владимира Путина и в случае своей победы обещала признать аннексию Крыма законной.