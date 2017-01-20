Начнем с того, что напомним историю неожиданного восхождения Трампа.

Дональд Трамп никогда не занимал никакой выборной должности и никаким иным образом не участвовал в политике. Однако его присутствие в медиа-пространстве было весьма заметным.

Он – то, что в Америке называется французским словом socialite – "светский лев", постоянный персонаж светской хроники и всевозможных шоу, включая конкурсы красоты "Мисс Америка" и "Мисс Вселенная", владельцем которых он был с 1996 по 2015 год. Аршинные буквы его имени украшают казино, отели и жилые комплексы в самых оживленных туристических центрах Америки, во всех универмагах продаются дорогие галстуки и рубашки с ярлыком "Трамп", гостиничные тапки – и те носят его фамилию. Но главным его пиар-ресурсом было реалити-шоу "Подмастерье". Он 15 лет был его продюсером и главным действующим лицом.

Поэтому, когда он решил избираться в президенты, ему не пришлось прилагать никаких усилий для своей раскутки. У него было меньше денег, чем почти у любого другого кандидата-республиканца. Джеб Буш собрал в свою избирательную кассу 162 миллиона долларов, но сошел с дистанции уже в феврале. У Марко Рубио, тоже считавшегося фаворитом, было 124 миллиона, но он отказался от борьбы в марте. Тед Круз, снявший свою кандидатуру последним, располагал суммой в 155 миллионов. А у Трампа было всего 60 миллионов. Все просто: главная статья расходов кандидата – эфирное время, а Дональду Брампу не нужно было тратиться на рекламу, его все каналы показывали бесплатно.

Он был узнаваемой и эпатирующей фигурой. Соперники говорили что-то скучное про экономику и международные дела, а он говорил, что Америку пребывает в бедственном состоянии, потому что правят ею некомптетентные люди, а он снова сделает Америку великой и богатой. Как не поверить богачу, владельцу успешной бизнес-империи?

Кажется, он сам не рассчитывал на успех и не был готов к победе – ведь начинал он кампанию больше для собственного развлечения, и опросы до последнего дня твердили, что он ни при каких обстоятельствах не может выиграть у Хиллари Клинтон. Трамп отказывался отвечать на вопрос, признает ли он результаты выборов (подразумевалось – признает ли он свое поражение) и нанял армию юристов, чтобы при малейшей возможности оспаривать результаты.

Юристы не потребовались. Трамп выиграл. Можно пенять на пресловутую мажоритарную систему двухступенчатых выборов – она отдала победу кандидату, за которого проголосовало на три миллиона избирателей меньше, чем за его соперника. Но тот, кто следил за ходом выборов в ночь голосования, должен согласиться: победа Трампа была сродни снежной лавине. Хиллари проиграла в штатах, которые считала у себя в кармане – они десятилетиями голосовали за кандидата демократов. Но за нее голосовать не стали. Шок был так велик, что Клинтон не нашла в себе сил признать поражение публично и сделала это только наутро.

Сам Дональд Трамп со свойственной ему склонностью к гиперболам называет свою победу сокрушительной, употребляя слово landslide, означающее именно лавину, обвал. Вряд ли с этим можно согласиться. Эта кампания была парадоксальной, и один из ее парадоксов – рекордный негативный рейтинг победителя. Во всяком случае, эти выборы подвели черту, за которой должна начаться переоценка ценностей и осмысление случившегося. Уроки должны извлечь все – и проигравшие, и победители.