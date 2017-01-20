Фигурантам дела о драке на Хованском кладбище смягчили обвинение

С главных подозреваемых по делу о массовой драке на Хованском кладбище в Москве, в которой погибли три человека, сняли обвинение в организации убийства, сообщает ТАСС.

Бывшего главу регионального отделения компании "Ритуал" Юрия Чабуева, юриста компании "Техэнергосервис" Александра Бочарникова и лидера общественной организации "Здоровая нация" Георгия Макарьева теперь обвиняют только по статье о хулиганстве, как и большинство фигурантов этого дела.

Водителя машины, которая сбила двух человек во время драки, будут судить по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а не по делу об убийстве.

Массовая драка со стрельбой, в которой участвовали более 200 человек, произошла на Хованском кладбище 14 мая. Ее жертвами стали три человека, еще более 30 пострадали. Основной причиной произошедшего следствие называло "финансовый мотив", а организаторами считало Чабуева и Бочарникова. По версии обвинения, они привлекли молодых людей из "Здоровой нации", чтобы взять под свой контроль работавших на кладбище нелегальных мигрантов.