В Вашингтоне проходит инаугурация 45-го президента США

В США сегодня проходит торжественная церемония вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа. Одновременно к присяге будет приведён Майкл Пенс как 48-й вице-президент США. Дональд Трамп — первый в истории США предприниматель и миллиардер, ставший Президентом США.

По данным агентства Reuters, в субботу, первый день после инаугурации, Трамп посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления, которое он неоднократно критиковал.

Инаугурация сопровождается акциями протеста, которые начались накануне, 19 января. В Вашингтоне произошли столкновения протестующих с полицией. Демонстранты несли надувного слона с надписью "Расизм", сожгли знаменитую бейсбольную кепку Трампа с лозунгом "Сделай Америку снова великой" и разбрасывали дымовые шашки. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Один человек был арестован.

Многолюдная акция протеста против инаугурации Трампа прошла также в Нью-Йорке, перед отелем Trump International. На митинге выступили актеры Роберт Де Ниро, Салли Филд, Синтия Никсон, Марк Руффало, кинорежиссер Майкл Мур, мэр города Билл Де Блазио.

Радио Свобода ведет лайвблог об инаугурации Дональда Трампа и о реакции на нее в мире, а также ретранслирует прямой видеоэфир "Голоса Америки" с торжественной церемонии - с русским переводом.