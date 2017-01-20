Как и почему спортсмены уходят от налогов

В Испании не утихает скандал вокруг спортивной элиты, ко многим представителям которой имеют претензии правоохранительные органы. Причина – хроническая неуплата налогов испанскими и иностранными спортсменами.

Список лиц, попавших в поле зрения налоговиков, пестрит именами в первую очередь "звезд" мирового футбола. В нем, к примеру, значится бразилец Неймар да Силва Сантуш, выступающий за "Барселону". Считается, что он должен фискальным органам 55 миллионов евро. Здесь же товарищ по команде Неймара – аргентинец Лео Месси. Или испанец Хаби Алонсо, бывший игрок мадридского "Реала", ныне выступающий за "Баварию". У компетентных органов есть подозрения, что он не уплатил налог с 5 миллионов евро. А его одноклубник, знаменитый португалец Криштиану Роналду, возможно, не отдал положенное с 75 миллионов. Назвать другие имена из списка неплательщиков я попросил мадридского журналиста Хосе Луиса Видаля, автора ряда статей на тему налоговых нарушений, совершаемых спортивной элитой.

– Речь идет не только о людях, которые уже признаны виновными в неуплате налогов. У налогового ведомства накопилось немало вопросов почти ко всем так называемым "звездным" футболистам. К примеру, Хавь е р Маскер а но утаил полтора миллиона евро. Правда в конце концов он признал вину и заплатил положенное. А вот Жир а р Пик е из "Барселоны", уличенный в неуплате 2,5 миллионов, не согласен с предъявленными ему претензиями и пытается их обжаловать. В свою очередь с бразильца Адриану Корр е я хотят взыскать 650 тысяч евро. Есть вопросы у налоговиков и к бывшим игрокам "Барселоны" Давиду В и лье и Самуэлю Это' O.

Испанская пресса со ссылкой на материалы следственных органов описывает, как спортсменам удается уходить от налогов. К примеру, Лионель Месси организовал несколько лет назад с группой друзей-футболистов шесть якобы благотворительных матчей в США и в странах Латинской Америки. Выручка должна была пойти колумбийской неправительственной гуманитарной организации "Бенпоста", а посему не подлежала налогообложению. Однако, эта организация ничего от Месси не получила. Ну а Криштиану Роналду, обладатель четырех "Золотых мячей", создал в оффшорной зоне Виргинских островов несколько компаний, через которые прокручивал деньги, полученные от участия в коммерческой рекламе. Миллионы сначала направлялись в Ирландию, затем в оффшор, а оттуда на счет в Швейцарии. В свою очередь игрок "Реала" из Хорватии Лука Модрич имел фирму в Люксембурге, с помощью которой оформлял свои сделки по рекламе и уходил от налогов в Испании.

Подобные действия вызывают возмущение испанской общественности. Говорит профсоюзный деятель из Андалузии Мигель Гомес Альманса.

– В последнее время нам все чаще сообщают, что многие футболисты не выполняют своих обязательств перед налоговым ведомством. Они зарабатывают огромные деньги, не платят с них государству, а когда их хватают за руку, утверждают, что знать ничего не знают, потому что финансы вели их менеджеры, а они-де посвящали себя лишь футболу. А ведь речь идет о миллионах, с которых живущие в Испании лица обязаны платить положенные налоги.

В нашу задачу входила борьба с неплательщиками. Каждый обязан платить то, что ему предписывает закон. В результате нам удалось взыскать надлежащие суммы, в частности, с известных футболистов. Им пришлось заплатить сполна, включая штрафы за попытку обойти закон. Мы и в дальнейшем будем вести борьбу с теми, кто не выполняет свой гражданский долг, включая спортсменов

Между тем спортсмены жалуются, что им приходится платить слишком много. Это якобы и побуждает их обманывать государство. Действительно, в Испании существует так называемая прогрессивная система налогообложения, то есть, чем больше заработок, тем больший процент приходится отдавать. Подобная система вызывает критику не только лиц с высокими доходами, но и ряда экспертов. Среди последних – экономист Карлос Ибарра.

– Мне представляется, что наша фискальная система не выдерживает никакой критики. Ведь люди, получающие за свои заслуги и свой труд высокие зарплаты, вынуждены отдавать до 56 процентов заработанного. Кроме того, с них взимается налог на недвижимость и другие налоги – прямые и косвенные. Таким образом с каждых заработанных 100 евро, некоторым приходится платить государству 70-75 евро.

У испанских спортсменов, особенно представляющих индивидуальные виды спорта, есть и вполне легальный способ, с помощью которого они уходят от высоких налогов. Речь идет о возможности стать жителем какой-то страны с более низкими налогами. И этим способом пользуются очень многие Говорит мотогонщик Алекс Кривилье.

– Наша спортивная жизнь довольно короткая, поэтому мы, гонщики, вынуждены делать накопления и не можем позволить себе отдавать почти все заработанное государству. Кто-то уезжает в Андорру, кто-то в Швейцарию или в Монако. Это логично. Тот, кто не пользуется возможностью уехать, просто осел.

Грубоватое признание Кривилье вызвало очередную волну полемики. Следует отметить, что вопрос налогообложения спортсменов всегда стоял в Испании довольно остро. Одно время, а именно с 2005 по 2010 год в стране существовал закон, предусматривающий, в частности, для спортсменов-иностранцев выплату лишь 24 процентов с заработка. Отмена этого закона была вызвана необходимостью срочно пополнить казну, опустевшую в годы кризиса, начавшегося в 2008 году. С аналогичной целью власти усилили контроль за доходами населения и ужесточили наказания для тех, кто пытается скрыть свои дивиденды. Для последних предусмотрено тюремное заключение и крупный денежный штраф. О результатах активизации работы по сбору налогов рассказал недавно на заседании парламента премьер-министр страны Мариано Рахой.

– В нашу задачу входила борьба с неплательщиками. Каждый обязан платить то, что ему предписывает закон. В результате нам удалось взыскать надлежащие суммы, в частности, с известных футболистов. Им пришлось заплатить сполна, включая штрафы за попытку обойти закон. Мы и в дальнейшем будем вести борьбу с теми, кто не выполняет свой гражданский долг, включая спортсменов.

Учитывая позицию нынешнего правительства, эксперты считают, что в Испании в ближайшее время не следует ждать каких-либо налоговых поблажек. А посему "звездам" испанского футбола лучше всего платить налоги в соответствии с законом.