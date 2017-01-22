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Археология

Медведи за клавиатурой. Эфир в 20:05

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Русские хакеры в мировой кибервойне

Одной из главных сенсаций 2016 года стало явление в мировой политике русских хакеров, которые, как уверяют, способны взломать все, от серверов ВАДА до переписки Хиллари Клинтон, и вмешаться в ход избирательных кампаний на Западе. Кто они, русские хакеры - бунтари-одиночки или хорошо подготовленные кибервойска Кремля в новой мировой информационной войне? Гости программы - авторы книги "Битва за рунет": журналист Андрей Солдатов, главный редактор сайта "Агентура.ру", и журналист Ирина Бороган. Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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