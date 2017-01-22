Медведи за клавиатурой. Эфир в 20:05

Одной из главных сенсаций 2016 года стало явление в мировой политике русских хакеров, которые, как уверяют, способны взломать все, от серверов ВАДА до переписки Хиллари Клинтон, и вмешаться в ход избирательных кампаний на Западе. Кто они, русские хакеры - бунтари-одиночки или хорошо подготовленные кибервойска Кремля в новой мировой информационной войне? Гости программы - авторы книги "Битва за рунет": журналист Андрей Солдатов, главный редактор сайта "Агентура.ру", и журналист Ирина Бороган. Эфир в 20:05.