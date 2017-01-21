Джеймс Мэттис стал министром обороны США

Сенат США одобрил кандидатуру отставного генерала Джеймса Мэттиса на пост министра обороны. Голосование было практически единогласным.

Мэттис стал первым членом кабинета нового президента США Дональда Трампа, кандидатуру которого одобрил Сенат - спустя всего несколько часов после вступления Трампа в должность. Ранее президент подписал принятый ранее Конгрессом закон, позволяющий Мэттису быть министром обороны, даже несмотря на то, что он ушел в отставку менее чем за положенных 7 лет до нынешнего момента.

Джеймс Мэттис, известный под прозвищем "Бешеный пес" - боевой генерал, участвовавший, в частности, в иракской кампании. Он известен и как военный теоретик.

Кандидатуры остальных претендентов на посты в кабинете Трампа Сенат рассмотрит в ближайшие недели. Ожидается, что демократы будут препятствовать одобрению ряда кандидатур, однако у республиканцев в Сенате большинство - 52 кресла из 100.