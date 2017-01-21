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Джеймс Мэттис стал министром обороны США

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Сенат США одобрил кандидатуру отставного генерала Джеймса Мэттиса на пост министра обороны. Голосование было практически единогласным.

Мэттис стал первым членом кабинета нового президента США Дональда Трампа, кандидатуру которого одобрил Сенат - спустя всего несколько часов после вступления Трампа в должность. Ранее президент подписал принятый ранее Конгрессом закон, позволяющий Мэттису быть министром обороны, даже несмотря на то, что он ушел в отставку менее чем за положенных 7 лет до нынешнего момента.

Джеймс Мэттис, известный под прозвищем "Бешеный пес" - боевой генерал, участвовавший, в частности, в иракской кампании. Он известен и как военный теоретик.

Кандидатуры остальных претендентов на посты в кабинете Трампа Сенат рассмотрит в ближайшие недели. Ожидается, что демократы будут препятствовать одобрению ряда кандидатур, однако у республиканцев в Сенате большинство - 52 кресла из 100.

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