Инаугурацию Дональда Трампа неожиданно поддержал магазин «Армия России», расположенный напротив американского посольства в Москве. Там провели акцию поддержки: граждане США, предъявляя паспорт, получали скидку 10 процентов на все товары. По нашей просьбе российский корреспондент «Вашингтон Пост» Эндрю Рот зашел в магазин со своим американским паспортом, прогулялся среди детских ракетных установок, «вежливых» плюшевых медведей в камуфляже и маек с гранатами, но не нашел ничего, напоминающего о Трампе. Продавцы утверждали, что магазин посетили больше тридцати посольских сотрудников, которые, в честь нового президента, приобрели сувениры с «вежливыми людьми» и другой атрибутикой, выпущенной в честь присоединения Крыма к России.