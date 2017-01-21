Павленский назвал неубедительным видео, где он якобы избивает актера

Художник-акционист Петр Павленский назвал неубедительным опубликованный директором "Театра.doc" Еленой Греминой видеоролик, на котором, как она утверждала, художник избивает актера театра.

В эфире телеканала "Дождь" Павленский не стал отрицать факт драки между ним и актером Василием Березиным. По его словам, конфликт произошел в присутствии других актеров "Театра.doc". Павленский подчеркнул, что на предоставленном Греминой видео его нет.

16 января стало известно, что Павленский эмигрировал из России во Францию. На родине на него заведено уголовное дело по статье о побоях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Продюсер "Театра.doc" Всеволод Лисовский обвинил художника в избиении одного из актеров театра и "попытке изнасилования" артистки Анастасии Слониной.