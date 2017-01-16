Павленский заявил что у него был выбор из двух: либо лагерь, либо эмиграция

Российские власти сами дали возможность художнику-акционисту Петру Павленскому покинуть страну, избежав уголовного преследования. Об этом Павленский заявил в интервью Радио Свобода. По его словам, власти показали, что выбор есть только из двух вариантов: либо лагерь, либо эмиграция.

Художник уверен, что в России его с женой ожидают 10 лет лагерей, а дочерей отправят в детский дом. Уголовное дело пока не возбуждено, идет доследственная проверка, но обвинения серьезные, подчеркнул Павленский. Художник отверг предъявленные ему обвинения в "насильственных действиях сексуального характера", заявив, что "никакого насилия не было".

Сценарист и продюсер Всеволод Лисовский рассказал "Новой газете", что Павленский и его жена Оксана Шалыгина избили Василия Березина — одного из актеров Театра.doc, а также обвинил Павленского и Шалыгину в "попытке изнасилования" артистки Анастасии Слониной. Сама актриса отказывается давать комментарии до окончания доследственной проверки. Максимальный срок наказания по статье "Насильственные действия сексуального характера" — десять лет лишения свободы.

В понедельник стало известно, что Павленский с Шалыгиной и их детьми уехал из России во Францию, где они намерены просить политическое убежище.

В ночь на 9 ноября 2015 года Павленский облил бензином и поджег входную дверь в здание ФСБ на Лубянке. Художник назвал эту акцию "перчаткой, которую бросает обществу в лицо террористической угрозе", которая, по его мнению, исходит от ФСБ. В июне суд оштрафовал Павленского на полмиллиона рублей, признав его виновным в повреждении "объекта культурного наследия", и обязал его выплатить почти столько же "потерпевшей стороне" – ФСБ. Художник заявил, что не собирается оплачивать штрафы.