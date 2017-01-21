Еврокомиссия разрешит Германии и Австрии продлить контроль на границах

Еврокомиссия разрешит Германии, Австрии, Дании, Норвегии и Швеции продлить пограничный контроль ешё на 3 месяца, чтобы контролировать перемещение мигрантов. Как сообщает издание Die Welt пограничные проверки продлятся до мая.

26 января министры внутренних дел стран Евросоюза соберутся на встречу в Мальте для обсуждения охраны границ. Продление пограничного контроля должно быть получено от правительств всех стран, входящих в ЕС.

В 2015 году Европа столкнулась с миграционным кризисом: более полутора миллионов мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки прибыли на континент в поисках убежища. Некоторые европейские политики связали наплыв мигрантов с ростом террористической угрозы и отказались принимать беженцев.