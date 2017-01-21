В Вашингтоне пройдет многотысячная акция протеста против Трампа

В Вашингтоне в субботу пройдет многотысячная акция протеста, приуроченная к вступлению Дональда Трампа в должность президента США. Ожидается, что на "Марш женщин на Вашингтон" выйдут около 200 тысяч человек.

Среди участников – активисты, политики, правозащитники и деятели культуры. На акции выступят актриса Скарлетт Йоханссон, режиссер-документалист Майкл Мур и мэр Вашингтона Мюриэль Боузер. Демонстранты выступят в поддержку прав женщин, сексуальных и национальных меньшинств, а также привлекут внимание к борьбе с насилием со стороны полицейских.

В пятницу после инаугурации Трампа полиция задержала в Вашингтоне более 200 участников акций протеста против нового президента. Демонстранты прошли маршем через город, разбивая по пути витрины магазинов и окна машин. Они протестовали против отношения Трампа к глобальным проблемам, правам женщин и социальным меньшинствам.

Акции протеста против вступления Трампа в должность президента прошли также в ряде европейских городов, и в Мексике, на границе с которой новый глава Белого дома пообещал построить стену.