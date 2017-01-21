В "Марше женщин на Вашинтон" участвуют около 500 тысяч активистов

В Вашингтоне собираются участницы "Марша женщин" в защиту своих прав. Власти города скорректировали свой прогноз относительно количества манифестантов и оценивают его примерно в 500 тысяч.

Ранее в субботу в городах мира проводились женские акции солидарности. Тысячи демонстрантов в Австралии и Новой Зеландии в субботу участвовали в первых женских маршах, они выражали свое недовольство позицией президента США Дональда Трампа относительно уважения прав женщин и социальных меньшинств. В крупнейшем австралийском городе, Сиднее, около 3 тысяч мужчин и женщин, после марша к консульству США, собрались на митинг в Гайд-парке.

В лайв-блоге Радио Свобода – самая последняя и самая разносторонняя информация о Маршах женщин в США и "маршах сестер" в других странах мира.