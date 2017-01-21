В Вашингтоне в субботу состоится многотысячная акция протеста, приуроченная к вступлению Дональда Трампа в должность президента США. Ожидается, что на "Марш женщин на Вашингтон" выйдут около 200 тысяч человек: гражданские активисты, политики, правозащитники и деятели культуры. Демонстранты выступят в поддержку прав женщин, сексуальных и национальных меньшинств, а также привлекут внимание к борьбе с насилием со стороны полицейских. В лайв-блоге Радио Свобода – самая последняя и самая разносторонняя информация о Маршах женщин в США и "маршах сестер" в других странах мира.

Если накануне вы пропустили прямую трансляцию инаугурации 45-го президента США, то читайте наш лайв-блог, посвященный этому событию.