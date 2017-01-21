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Политика

liveМарш женщин на Вашингтон

Акции за соблюдение прав человека, приуроченные к вступлению в должность Дональда Трампа

Акция в поддержку вашингтонского "марша женщин" в Праге

Акция в поддержку вашингтонского "марша женщин" в Праге

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Резюме

В Вашингтоне в субботу состоится многотысячная акция протеста, приуроченная к вступлению Дональда Трампа в должность президента США. Ожидается, что на "Марш женщин на Вашингтон" выйдут около 200 тысяч человек: гражданские активисты, политики, правозащитники и деятели культуры. Демонстранты выступят в поддержку прав женщин, сексуальных и национальных меньшинств, а также привлекут внимание к борьбе с насилием со стороны полицейских. В лайв-блоге Радио Свобода – самая последняя и самая разносторонняя информация о Маршах женщин в США и "маршах сестер" в других странах мира.

Если накануне вы пропустили прямую трансляцию инаугурации 45-го президента США, то читайте наш лайв-блог, посвященный этому событию.

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17:49

Официальный старт марша по Национальной аллее в Вашингтоне – 18.00 по московскому времени. Первые группы участников акции уже собрались и готовы к ее началу. Неформальный главный цвет одежды участников – розовый. Обязательный аксессуар – что-нибудь вязаное (например, шарфик или шапочка).

В розовом цвете пришли на "марши женщин" и эти две жительницы Праги:

17:36

Какую музыку слушать, пока едешь на марш? У организаторов есть свой плейлист на сервисе Spotify - в нем самые разные исполнители, от Public Enemy и Portishhead до Боба Марли и нобелевского лауреата Боба Дилана.

17:30

Видео марша женщин в Лондоне:

17:26

Если верить статистике на официальном сайте "Марша женщин на Вашингтон", всего по всему миру сегодня состоится 673 таких акции, в которых приняли или примут участие 2 226 540 человек.

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