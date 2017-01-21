Официальный старт марша по Национальной аллее в Вашингтоне – 18.00 по московскому времени. Первые группы участников акции уже собрались и готовы к ее началу. Неформальный главный цвет одежды участников – розовый. Обязательный аксессуар – что-нибудь вязаное (например, шарфик или шапочка).
В розовом цвете пришли на "марши женщин" и эти две жительницы Праги:
Какую музыку слушать, пока едешь на марш? У организаторов есть свой плейлист на сервисе Spotify - в нем самые разные исполнители, от Public Enemy и Portishhead до Боба Марли и нобелевского лауреата Боба Дилана.
Видео марша женщин в Лондоне:
Если верить статистике на официальном сайте "Марша женщин на Вашингтон", всего по всему миру сегодня состоится 673 таких акции, в которых приняли или примут участие 2 226 540 человек.