США не будут отправлять делегацию на переговоры по Сирии в Астане

Соединённые Штаты не будут отправлять делегацию на мирные переговоры по Сирии, запланированные на 23–24 в столице Казахстана — Астане. Как заявили в Государственном департамента, американскую сторону будет представлять посол США в Казахстане Джордж Крол.

Мирные переговоры пройдут по инициативе России, Ирана и Турции. В них, кроме прочих, будут участвовать сирийское правительство и группировки вооружённой оппозиции, а также специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что на переговорах будут обсуждаться прежде всего вопросы прекращения огня и распределения гуманитарной помощи. О том, что гуманитарные конвои по-прежнему не могут попасть в некоторые районы страны, на этой неделе хаявил пециальный советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Ян Эгеланд.

Соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 30 декабря прошлого года. Оно должно послужить основой для переговоров в Казахстане,на которых они надеются положить конец продолжающейся более шести лет гражданской войне в Сирии.