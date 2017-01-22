Французские социалисты в воскресенье на первом туре праймериз

В воскресенье во Франции пройдет первый тур первичных выборов Социалистической партии, на которых партия определит двоих претендентов на звание кадидата в президенты от социалистов на выборах, намеченных на весну этого года. Второй тур пройдёт через неделю.

Среди участников праймериз — бывший премьер-министр Мануэль Вальс. Нынешний президент-социалист Франсуа Олланд в выборах не участвует из-за низких рейтингов. В конце прошлого года опросы общественного мнения показывали, что действующего главу государства поддерживают лишь 4 процента французов.

Судя по опросам, у партии Социалистов мало шансов пройти во второй тур президентских выборов. По мнению экспертов, за право занять пост президента Франции будут бороться кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон и лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин ле Пен.