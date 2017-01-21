Марин Ле Пен: выход Британии из ЕС приведёт к "эффекту домино"

В городе Кобленц на западе Германии, где проходит встреча лидеров крайне правых политиков европейских стран, лидер французской партии "Национальный фронт" Марин ле Пен призвала европейских избирателей последовать примеру США и Великобритании и "пробудиться" в 2017 году.

Выступая перед несколькими сотнями своих сторонников в Кобленце, Марин Ле Пен заявила, что решение британцев выйти из Евросоюза приведёт к "эффекту домино".

Конференция правых партий проходит в преддверии выборов во Франции, Нидерландах и Германии в 2017 году. Правые политики надеются на этих выборах привлечь избирателей националистическими лозунгами и антииммигрантской риторикой.

Агентство Reuters отмечает рост влияния в Европе популистских правых партий. Безработица и жёсткие меры экономии, прибытие в Европу рекордного количества мигрантов, а также террористические нападения во Франции, Бельгии и Германии привели к разочарованию избирателей партиях, за которые они голосовали многие годы.