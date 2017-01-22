Бывший директор ЦРУ Бреннан высказал критику в адрес президента Трампа

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан подверг резкой критике выступление президента США Дональда Трампа в штаб-квартире ЦРУ. В заявлении Бреннана, опубликованном бывшим помощником главы ЦРУ Ником Шапиро, в частности, говорится, что выступление Трампа было "недостойным" и президент занимался "самовозвеличиванием", обращаясь к сотрудникам ведомства и стоя на фоне Мемориальной стены героев ЦРУ. По словам Бреннана, Трамп должен испытывать стыд за своё выступление.

Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру

ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, в субботу 21 января. Он пообещал сотрудникам этого ведомства поддержку и содействие.

Трамп ранее подверг ЦРУ резкой критике за сообщения, распространённые на прошлой неделе. Он назвал эти сведения непроверенной информацией о якобы имеющихся у Кремля сведениях, "компрометирующих" Трампа. Президент США обвинил "разведывательные службы" в том, что они допустили утечку ложной информации.

Однако 21 января он высказал сотрудникам ЦРУ слова похвалы и восхищения и заверил, что полностью поддерживает их работу.

По словам Трампа, он продолжает вести "борьбу" со средствами массовой информации, подчеркнув, что журналисты, по его мнению, к самым "бесчестным человеческим существам на Земле".