Три тысячи страниц о Крыме

Институт истории Украины опубликовал сборник архивных документов "Крым в условиях социально-политических трансформаций 1940-2015". Это – документальный рассказ о самых драматических периодах истории Крыма. Большая часть его посвящена теме, пока не так широко представленной в историографии, - серии депортаций так называемых нелояльных народов: не только крымских татар, о насильственном выселении которых известно больше всего, но и немцев, турок, итальянцев, болгар, румын. Всех этих людей увозили с полуострова в несколько этапов, в начале Второй мировой войны, с 1941 по 1942 годы, и после – в 1949 году. Среди депортированных в начале войны, хотя и в меньшинстве, были русские: с полуострова выселяли также тех, кто был ранее осужден по политическим статьям.

Из трех тысяч страниц сборника 700 страниц – это документы об экономических, общественных и культурных аспектах вхождения Крыма в состав Украины после 1954 года. Многие из них никогда не публиковались.

Публикация основывается на документах ведомственного архива Службы безопасности Украины, бывшего партийного архива и архива Автономной Республики Крым. Помимо уже известных историкам, в сборник вошли документы, ставшие доступными совсем недавно, в связи с принятием на Украине законов, позволивших рассекретить архивы советских силовых структур, министерства внутренних дел и службы госбезопасности. В сборнике, например, подробно рассказано как в 1949 году в Крыму проходила операция "Волна", коснувшаяся депортации итальянцев, крымских татар и турок из региона Причерноморья. Рассказывает автор сборника, украинский историк Олег Бажан:

Мы не знаем, сколько людей доехали до пункта назначения, сколько погибло в пути или сколько заболело.

- Чекистская операция под кодовым названием "Волна" проводилась в 1949 году, когда из Крымского полуострова, Одесской, Николаевской и Херсонской областей были вывезены представители неугодных народов, которые вернулись после войны и собирались жить в Крыму. После зачистки 1944 года некоторым крымским татарам, например, удалось остаться в Крыму или они вернулись сюда после войны. Их всех решили депортировать в Узбекистан. Особое внимание во время операции «Волна» уделялось туркам. В СССР боялись, что рядом – Турция, которая ориентировалась на НАТО, поэтому репрессии против турок проводились не только в Крыму, но и во всем Причерноморье. Если говорить о хронологии этой операции, то отправной точкой было постановление Совета министров СССР от 29 мая 1949 года "Об обеспечении перевозки, расселения и трудоустройства выселенных с территорий Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР, а также побережья Черного моря". В соответствии с этим постановлением из регионов черноморского побережья Украины были выселены турки и другие представители так называемых нелояльных народов. Операция по выселению началась по указанию министерства госбезопасности СССР в ночь с 5 на 6 июля 1949 года. Всего с территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Измаильской областей выселено 450 человек. Мы печатаем документы и даем поименные списки выселенных, в том числе, детей. В них были кроме турок и русские, и греки. Вообще же операция «Волна» была частью более масштабной операции по очищению всего южного побережья Советского Союза от неугодных, потому что она по хронологии совпадает с операцией "Юг", с массовой депортацией в Молдавии, которая проводилась 6 и 7 июля 1949 года. В июне 1949 года было принято решение об очистке черноморского побережья Краснодарского края от неблагонадежных элементов.

- Есть ли документы о дальнейшей судьбе выселенных или документы о том, что происходило по пути, во время переселения?

- Документы, которые находятся в архиве Службы безопасности Украины не дают возможности проследить судьбу депортированных. Мы не знаем, сколько людей доехали до пункта назначения, сколько погибло в пути или сколько заболело. К сожалению, у нас есть мало информации, и узнать об этой операции в полной мере можно только по московским архивам.

- А они засекречены?

Греки, чтобы избежать выселения, старались, особенно женщины, жениться на советских офицерах и солдатах и избежать высылки

- Да, ничего не известно. Среди сборников документов, посвященных сталинским депортациям 40-х годов операция "Волна" не упоминалась. Она была менее масштабной по сравнению с подобной операцией "Юг", которая проходила в Молдавии, и там количество репрессированных было больше, чем в Украине. Наверное, поэтому российские историки этому не придавали значения.

- Кроме информации об операции "Волна", какие еще недавно рассекреченные документы вошли в сборник?

Населению объясняли, что его хотят спасти, перевести в связи с тем, что приближается фронт.

- Мы печатаем документы, которые касаются реакции населения Крыма на депортации 1944: об общей ситуации, о том, как те, кто опасался выселения, реагировали на новости о готовящейся депортации. Например, крымские татары из-за утечки информации догадывались, что их ждет в конце весны и летом 1944 года. В некоторых документах службы безопасности говорится, что люди проявляют симпатию и сочувствие к тем, кого ждет депортация. Греки, чтобы избежать выселения, старались, особенно женщины, жениться на советских офицерах и солдатах и избежать высылки. Эти документы до выхода сборника исследователи не видели. Больше опубликованных документов касаются депортации крымских татар 1944 года, а о выселении 1941, 1942 и 1949 годов известно меньше. Череда депортаций в Крыму началась в 1941 году, когда насильственно вывезли немецкое население, продолжилась в 1942 году, когда вывозили представителей итальянского меньшинства. Это происходило во время Керченско-Феодосийской наступательной операции. Тогда на короткое время возвратилась советская власть, и органы госбезопасности взялись за дело. Ну, и 1949 год, когда сосредоточились на турецком, румынском и болгарском населении.

- Как проходили эти депортации?

Национальный состав Крыма, который сложился сегодня, где в процентном соотношении преобладают русские, - это результат длительной политики сталинского режима.

- Если говорить о немцах, то все началось с арестов тех, кто попал в картотеки чекистов как неблагонадежный элемент, а вслед за этим уже пришел черед депортации. Естественно, не говорилось, что речь идет о принудительной мере. Населению объясняли, что его хотят спасти, перевести в связи с тем, что приближается фронт. Конечно, во время депортации были бомбежки, часть людей погибли. Путь был неблизким, немцев везли в Орджоникидзевский край, через Краснодар, чтобы там распределить и отправить вглубь России. По дороге случались железнодорожные аварии, об одной из них мы приводим свидетельство и в сборнике: в записке говорилось, что пострадали более 40 человек. И это помимо тех случаев, когда попадали под бомбы. В августе-сентябре 1941 года в Орджоникидзевский край депортировали 61 тысячу немцев. В опубликованных документах есть информация о выселении из Крыма итальянских семей.

Эти свидетельства дают нам основания утверждать, что тот национальный состав Крыма, который сложился сегодня, где в процентном соотношении преобладают русские, - это результат длительной политики сталинского режима. Из-за этого и получилось так, что народы, которые проживали в Крыму несколько столетий, оказались за пределами родины. Это произошло искусственно.

- В сборнике описано, что переселенческую политику, хотя, конечно, не насильственную, проводила и Украинская ССР после 1954 года, когда Крым стал ее частью…

- Даже раньше. Сразу после депортации крымских татар, болгар, греков, армян в мае и июне 1944 года появилось постановление Совета министров Украинской ССР о переселении украинского населения в колхозы Крыма. Украинцы должны были восполнить дефицит рабочих рук, который в то время возник в Крыму – в 50-х и 60-х годах. Теперь известно, сколько человек, в какое время, из каких областей переезжало в Крым. В 70-х годах украинцы уже составляли более 25 процентов населения Крыма. Хрущев, передавая Крым Украине, хотел с помощью украинского опыта превратить Крым во всесоюзную здравницу. Действительно в Крым было направлено много специалистов – как правило, из Херсонской, Николаевской, Одесской областей. Они должны были восстановить стагнирующие отрасли крымской экономики, потому что к 1954 году – мы публикуем соответствующие документы – Крым был отстающим регионом. По сравнению с другими регионами Украины и Советского Союза, которые к середине 50-х вышли на довоенный уровень развития, Крым оставался на уровне 50-60 процентов от довоенного уровня.