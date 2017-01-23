В Астане открываются переговоры по мирному урегулированию в Сирии

На переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, которые начинаются сегодня в Астане, сирийская оппозиция готова обсуждать только соблюдение перемирия. Об этом сообщил агентству Reuters официальный представитель делегации сирийских оппозиционеров Яхья аль-Ариди.

МИД Казахстана соообщил, что на переговорах присутствуют представители правительства Сирии, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, США, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Переговоры в Казахстане - часть совместной стратегии России, Турции и Ирана, с помощью которой они надеются положить конец продолжающейся более шести лет гражданской войне в Сирии, отмечает "Немецкая волна". Ранее сообщалось, что США не пришлют делегацию в Астану а поручат своему послу в Казахстане присутствовать на них " в качестве наблюдателя".