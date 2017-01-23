Житель Татарстана потребовал от МВД компенсацию за пытки в полиции

Житель Татарстана подал иск к Министерству внутренних дел России с требованием выплатить ему 750 тысяч рублей за пытки в отделении полиции. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

На ее сайте говорится, что в феврале 2016 года в отделе полиции Альметьевского района оперуполномоченный Айдар Сальманов требовал от потерпевшего сознаться в краже, при этом более двадцати раз ударив его электрошокером.

Сальманова, который не признал свою вину, приговорили к пяти годам условно по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия и спецсредств. Потерпевший мужчина обжаловал этот приговор как излишне мягкий, но его иск был отклонен.