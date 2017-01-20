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Новости

Башкирия: полицейский получил условный срок по делу о пытках

Электрошокер в руках полицейского

Электрошокер в руках полицейского

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Суд в Башкирии назначил условное наказание оперуполномоченному Альшеевского района Артуру Миргалиеву, которого признали виновным в применении электрошокера к несовершеннолетнему задержанному.

На сайте местной прокуратуры сообщается, что условный срок в 4 года является слишком мягким наказанием, и ведомство будет обжаловать решение суда.

Подсудимый вину не признал.

По версии следствия, в октябре 2015 года Миргалиев применил электрошокер к 16-летнему подростку, от которого хотел добиться признания в краже. Дело было возбуждено по статье о превышении полномочий с применением насилия и спецсредств.

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