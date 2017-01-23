В Астане завершился первый день переговоров по Сирии

В Астане завершился первый день переговоров по установлению режима прекращения огня в Сирии. В них приняли участие как представители сирийского правительства, так и оппозиции, но прямых переговоров между ними не было.

Яхья аль-Ариди, представитель сирийской оппозиции на переговорах заявил, что его группа встретилась с российскими и турецкими делегациями в присутствии посланника ООН в Сирии Стаффана де Мистуры, чтобы обсудить детали прекращения огня.



Александр Лаврентьев, специальный представитель президента РФ на переговорах, сказал, что "накал страстей был достаточно высок", но представители правительства и делегация оппозиции "воздержались от каких-либо враждебных действий по отношению друг к другу," - сообщает "Интерфакс". "Мы считаем, что в первый день был довольно успешным", - добавил он.





В своих вступительных заявлениях обе стороны заметно отличались в интерпретации нынешнего режима прекращения огня. Глава делегации правительства Сирии Башар аль-Джафари сказал, что необходимо отделить группы оппозиции, заинтересованные в "политическом процессе" от тех, которые связаны с "Исламским государством" (группировкой запрещенной в России) или Аль-Каидой.



Представитель оппозиции Мухаммад Аллуш заявил, что соглашение о прекращении огня должно быть первым шагом на пути к политическому урегулированию, которое предусматривало бы "уход президента Башара Асада и правящей банды". Аллуш также призвал иранские силы и поддерживаемых Ираном ополченцев покинуть Сирию.



Аллуш призвал внести иностранных боевиков, воюющих вместе с армией президента Башара аль-Асада, в список террористических организаций. Он сказал, что такие группы включают Хизбаллу из Ливана.



Он добавил, что сирийские гражданские лица сталкиваются с двумя формами террора: "терроризмом Башара Асада" и "терроризмом "Исламского государства", - сообщает AP.





Переговоры проходят под эгидой России, Ирана и Турции в присутствии посла США в Казахстане Джорджа Крола и посланника ООН Стаффана де Мистуры.