Спецпосланник ООН: перемирие в Сирии соблюдается не полностью

Перемирие в Сирии в целом соблюдается, но столкновения в окрестностях Дамаска могут стать причиной срыва намеченных на 23 января мирных переговоров в Астане. Об этом в четверг заявил специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он отметил, что в некоторые районы страны по-прежнему затруднён доступ гуманитарной помощи, несмотря на объявленное перемирие.

В районе Дамаска идут бои за систему водоснабжения. Сирийкие войска пытаются отбить долину, где расположены источники воды. По информации сирийского правительства, около 70 процентов инфраструктуры было повреждено из-за военных действий.

Соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 30 декабря, должно проложить путь для новых мирных переговоров, которые Россия планирует провести в столице Казахстана Астане при поддержке Турции и Ирана. Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск готов обсуждать на этих переговорах все вопросы без ограничений. Часть группировок вооружённой оппозиции заморозила подготовку к переговорам.