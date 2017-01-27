Дом на Линденштрассе

В Калининграде идет восстановление Главной синагоги Кёнигсберга, закрытой нацистами после "Хрустальной ночи" в ноябре 1938 года и полностью разрушенной во время Второй мировой войны. Будет частично восстановлен и Еврейский квартал рядом с синагогой. Это частный проект Еврейской общины Калининграда при поддержке Федерации еврейских общин и Российского еврейского конгресса.

Строительство и реконструкция закончатся в 2018 году; ведутся они в соответствии с проектом Новой синагоги, построенной на острове Ломзе в 1896 году. На вопросы Радио Свобода отвечает директор "Фонда возрождения синагоги Калининграда", архитектор Наталья Лоренс. Мы публикуем интервью к Международному дню памяти жертв Холокоста.

– C чего началась история восстановления синагоги?

Синагога должна быть именно здесь, как напоминание потомкам о "Хрустальной ночи"

– Первый камень на месте будущего центра был установлен осенью 2011 года, но позже Центральный районный суд запретил строительство синагоги на Октябрьском острове (острове Ломзе) до получения разрешительной документации. Суды длились почти два года, по той причине, что на территории бывшей синагоги находился цирк-шапито. Мы построили для цирка на двух гектарах сети и фундамент, но затем столкнулись с другой проблемой. Сиротский приют, чудом уцелевший после войны, стал памятником архитектуры регионального значения, и соответственно, у здания есть охранная зона, вблизи которой запрещено строительство. В итоге нам пришлось построить арку, ведущую к дому.

Следующая проблема – это красные линии, они отходят от исторической планировки на пять метров, к тому же территорию пересекает кабель, который снабжает электричеством Кафедральный собор. Можно было выбрать и другое место под строительство, но уничтожение этой синагоги было частью уничтожения людей, которых нацисты считали неполноценными. Мы твердо решили, что синагога должна быть именно здесь, как напоминание потомкам о "Хрустальной ночи".

– Власти города вам как-то помогали?

– Нет, но многие старались не мешать, и это уже колоссальная помощь.

– Расскажите об истории возникновения Новой либеральной синагоги (Neue Liberale Synagoge ) в Кёнигсберге.

– Возникновение синагог, как несложно догадаться, связано с появлением в Кёнигсберге евреев. Первая еврейская семья появилась здесь в 1730-м году. Стоит отметить, что к еврейской диаспоре отношение было лояльным, ее представителями были врачи, адвокаты, преподаватели, банкиры, торговцы. За вклад еврейской общины в развитие Кенигсберга ей был выделен участок под строительство Новой синагоги, выкупленный за 670 тысяч рейхсмарок. В конкурсе проектов участвовало 25 фирм, было выбрано три проекта, сохранившихся в архивах. Здание синагоги было вторым по высоте, первым был Кафедральный собор. Интересно, что эти территории до того не застраивались из-за их заболоченности.

Там был установлен орган, ставший причиной раскола еврейской общины

Новую (и самую большую) синагогу города возвели на улице Линденштрассе, напротив Кафедрального собора, в 1896 году. В то время евреи давали городу ежемесячные пожертвования – мицву и цдоку. Дополнительно к этому они могли купить кирпич и место внутри, так как все места в синагоге сидячие. Существуют планы, на которых сохранились фамилии, имена жертвователей. В синагоге размещались конфирмационный, траурный залы и одна из лучших религиозно-философских библиотек Европы.

Там был установлен орган, ставший причиной раскола еврейской общины. Это была единственная синагога в мире, где находился орган, на нем в свое время играл знаменитый композитор Эдуард Бирнбаум. В 1904 году рядом с синагогой был построен еврейский сиротский приют. По иудейским законам при общинах всегда существовал приют и дом престарелых. Одна из еврейских заповедей – дать ребенку образование, поэтому сирот оставляли при синагоге, где они получали светское и религиозное образование.

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– Будет ли отстроенная синагога отличаться от исторического здания?

– Она будет на 10 метров ниже исторической: высота 37 метров. Кабельные сети уменьшили ширину здания на метр восемьдесят. Поэтому фасад является точной копией, но в определенном масштабе. Фасад планируется сделать из материалов, максимально приближенных к историческим, например керамическую черепицу производит немецкая фирма, основанная в 1800 году. Внутри оборудуют три ритуальных бассейна. Зал, рассчитанный на 200 человек, будет предназначен для молитвы мужчин, а для женщин и детей обустроят балкон. Новая синагога станет не только религиозным центром, но и образовательным.

– Вы хотели получить образование раввина, возможно ли это осуществить?

– В последние годы появились реформистские синагоги, где раввинами являются женщины, они есть и в Европе, и в Израиле, и в Америке. Я пока не представляю себя раввином в синагоге, но хочу получить специализированное образование и сейчас решаю, в какое учебное заведение подавать документы. Я давно об этом думала, наблюдала за женщинами-раввинами, которые пошли по этой стезе, но раньше меня сдерживал страх, ведь по еврейским законам женщина освобождена от изучения Торы. Возможно, все это из-за истории с запретным плодом, сложно сказать… И хотя в течение длительного времени я методично изучаю Тору, мне не хватает необходимых знаний.

– Вы поддерживаете связи со многими католическими священниками, участвовали как архитектор в строительстве и реконструкции католических и лютеранских храмов.

Прихожане охраняли и возводили фундамент за счет своих сил, денег на строительство практически не было

– Мой отец – немец, католик по вероисповеданию. Когда в 92-м году я приехала из Казахстана в Калининград, здесь не было ни одной действующей католической церкви. Я сразу приняла участие в строительстве костела, под который выделили место бывшей мусорной свалки, но тогда все были несказанно этому рады. В итоге мы построили не только костел, но и благотворительный образовательный центр. А помогли нам католики Германии, они перевезли часовню, которую разобрали и собрали на территории строящегося костела. Прихожане охраняли и возводили фундамент за счет своих сил, денег на строительство практически не было, пожертвования шли от немцев.

Помогали бывший житель Кенигсберга и бывший главный архитектор Дортмунда, господин Хинс, и последний священник католического прихода Св. Адальберта, доктор Афершайд. Эти же люди помогали нам реконструировать другие католические сооружения, помогали они и детским домам. Где-то я полностью вела проект, где-то осуществляла проектировочные работы. В городе на тот момент было уже несколько католических общин, и потребность в костелах и часовнях росла. Проектировали мы и армянскую церковь, и православный храм в Калининграде. Но самый интересный проект был осуществлен мною в Минске: на военном аэродроме была построена православно-католическая часовня.

– На портале “Руград” опубликовано пространное, откровенно антисемитское высказывание адвоката, представляющего интересы компании “Балтик-Экспо”, ваших предполагаемых конкурентов за проект застройки. Наталья Геннадьевна, есть конфликт?

– Я не знаю, почему руководство “Балтик-Экспо” свою работу связывает с еврейским вопросом, а не адресуется к городским властям. Если же говорить предметно о шовинизме, то это не новость, к сожалению. А дефицит толерантности, как мы помним, ни к чему хорошему никогда не приводил.

– Планируется ли воссоздание исторического облика Еврейского квартала, или это будет современная застройка?

Сегодня в России некое подобие "еврейского квартала" можно видеть только в Москве, в районе Марьиной Рощи

– Вокруг синагоги до войны был район, который называли Еврейским кварталом. Федерация еврейских общин России (ФЕОР), Российский еврейский конгресс и предприниматель Владимир Кацман подписали меморандум о сотрудничестве по строительству, и в планах инвестора восстановить квартал. Новая синагога, которая станет одной из крупнейших в России, будет действовать под эгидой ФЕОР. Сегодня в России некое подобие "еврейского квартала" можно видеть только в Москве, в районе Марьиной Рощи, где располагается обширный комплекс зданий еврейской общины. Полностью восстановить исторический облик не удастся: район частично застроен. Он будет стилизован под еврейский квартал: мастерские, сувенирные лавки, музыкальный зал, рестораны, отели и хостелы. Во второй линии, вероятнее всего, будут построены доходные дома.

– Смогут ли посещать синагогу неиудеи, будут какие-то культурные или образовательные программы?

– Конечно, например, еврейские школы очень популярны не только у евреев, и многие смешанные семьи получат возможность узнать об обычаях и традициях, еврейской культуре. Синагога не является храмом в христианском значении этого слова, синагога – это место, где проходят обряды, но одновременно с этим здесь будет проходить и вся еврейская жизнь. Здесь можно будет изучать Тору, будет женский клуб, обрядовый бассейн, здесь же и праздники, и детский сад, и воскресная школа. Это будет большим общинным центром. Тут будет Музей Холокоста. Есть бывшие жители Кёнигсберга, живые свидетели, которые помнят эту синагогу, например, знаменитая жительница Кёнигсберга Нехама Друбер. Очень надеюсь, что все эти люди смогут посетить восстановленную синагогу.