Кадыров подтвердил отправку военных из Чечни в Сирию

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что жители республики служат в Сирии в составе батальона военной полиции министерства обороны России. Об этом он написал в своем инстаграме.

Ранее Кадыров опровергал сообщения об отправке в Сирию чеченских военнослужащих.

В начале декабря "Известия" и "Коммерсант", ссылаясь на свои источники в Минобороны, сообщили об отправке двух батальонов "чеченского спецназа" для охраны сирийской авиабазы Хмеймим, где дислоцированы российские войска и авиация. Проект "Кавказ.Реалии" опубликовал любительское видео, на котором, предположительно, бойцы спецназа готовятся к отправке в Сирию с российской базы в Ханкале.

Позже "Новая газета" сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что властям Чечни поручили сформировать два батальона для отправки в Сирию, а ответственным за это назначили депутата Госдумы Адама Делимханова. В начале января газета опубликовала обучающие брошюры по Сирии для чеченских военнослужащих с рекомендациями на время сухопутной операции.