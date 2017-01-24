Санкции США против ФСБ угрожают импорту электроники в Россию

Санкции, введенные США в отношении Федеральной службы безопасности, поставили под угрозу импорт электроники в Россию, так как ФСБ отвечает за ввоз любых устройств с функцией шифрования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в юридических фирмах и компаниях по производству смартфонов.

Импорт таких устройств как мобильные телефоны, планшеты и даже обычные беспроводные мыши подлежит обязательному согласованию с ФСБ, но американским поставщикам теперь запрещено любое коммерческое взаимодействие с российской спецслужбой.

По данным источников издания, санкции затрагивают "практически всю индустрию", и сейчас участники рынка ищут возможное решение вопроса.

29 декабря бывший президент США Барак Обама ввел санкции против ФСБ и Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны России в связи с предполагаемым вмешательством российских спецслужб в американские выборы. В Москве отвергают причастность к кибератакам.