Организаторы марша в память о Немцове подадут заявку на 26 февраля

Марш памяти Бориса Немцова в Москве намечен на воскресенье, 26 февраля, сообщается на сайте ПАРНАСа. Такое решение было принято по итогам прошедшего в понедельник заседания оргкомитета, в который вошли представители демократических партий и общественных движений России, а также гражданские активисты.

Организаторы мероприятия подадут заявку на проведение шествия по маршруту Китай-город – Москворецкая набережная – Большой Москворецкий мост.

Накануне заместитель председателя движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший рассказал, что оргкомитет обсудит дату проведения марша, и это не обязательно будет день убийства политика, который в этом году выпадает на понедельник.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля. Судебный процесс по делу о его гибели продолжается.