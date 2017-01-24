Италия: в отеле, попавшем под лавину, найдены тела еще трех погибших

В отеле, попавшем под лавину в Центральной Италии, обнаружены тела трех погибших; число жертв природной катастрофы теперь составляет 12 человек. Судьба еще как минимум 17 гостей и работников отеля по-прежнему остается неизвестной, сообщает агентство ANSA.

На минувшей неделе стало известно, что спасатели смогли достать из-под завалов десять выживших.

18 января вечером в горах Гран-Сассо сошла снежная лавина, спровоцированная землетрясением. Она накрыла отель, в котором могли находиться около 30 человек. Спасатели смогли добраться до места происшествия только спустя несколько часов из-за сложных погодных условий.