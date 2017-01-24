Экс-замминистра культуры России признал вину по "делу реставраторов"

Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, обвиняемый в хищениях денег на реставрацию памятников культурного наследия, полностью признал вину по всем эпизодам дела и начал погашать причиненный ущерб, передает РИА-Новости со ссылкой на судью.

В конце ноября газета "Коммерсантъ" писала, что фигуранты так называемого "дела реставраторов" согласились сотрудничать со следствием. В начале декабря Пирумов, находящийся под арестом, был уволен с занимаемого поста.

Уголовное дело о хищениях в Министерстве культуры России было возбуждено в середине марта 2016 года. Расследование связано с контрактами на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом. По версии следствия, организованная Пирумовым группа с 2012 года похитила более 100 миллионов рублей при заключении контрактов на выполнение реставрационных работ.