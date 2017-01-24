"Ла-Ла Ленд" - рекордсмен по числу номинаций на "Оскар"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию "Оскар". Больше всего номинаций - четырнадцать - у мюзикла "Ла-Ла Ленд", причем в категории "Лучшая песня" - сразу две. Также картина Дамьена Шазеля претендует на звание "Лучший фильм". Среди других фильмов в этой номинации - "Прибытие", "Манчестер у моря", "Лунный свет". На премию за лучшую мужскую роль претендуют Райан Гослинг, Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Вигго Мортенсен, Дензел Вашингтон, - за лучшую женскую - Мэрил Стрип, Эмма Стоун, Натали Портман и Изабель Юппер. Фильм Андрея Кончаловского "Рай" в число номинантов не вошел. Церемония вручения кинопремии Оскар пройдет 26-го февраля.