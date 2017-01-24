"Ла-Ла Ленд" – рекордсмен по числу номинаций на "Оскар"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию "Оскар".

Больше всего номинаций – четырнадцать – у мюзикла "Ла-Ла Ленд", причем в категории "Лучшая песня" – сразу две.

Также картина Дамьена Шазеля претендует на звание "Лучший фильм". Среди других фильмов в этой номинации – "Прибытие", "Манчестер у моря", "Лунный свет".

На премию за лучшую мужскую роль претендуют Райан Гослинг, Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Вигго Мортенсен, Дензел Вашингтон; за лучшую женскую – Мэрил Стрип, Эмма Стоун, Натали Портман и Изабель Юппер.

Фильм Андрея Кончаловского "Рай" в число номинантов не вошел.

Церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 26 февраля.