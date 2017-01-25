"Лаборатория Касперского": арест менеджера по делу о госизмене

Глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова арестован в рамках дела о госизмене. Он находится в следственном изоляторе "Лефортово" с декабря прошлого года.Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсант".

В "Лаборатории Касперского" подтвердили арест, подчеркнув, что расследование ведется против Стоянова как частного лица, а не против компании.

По информации источников газеты, арест Стоянова связан с делом против главы одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, который также арестован. Следствие проверяет информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

Ранее "Коммерсант" сообщал о возможной отставке начальника Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова в связи с расследованием в отношении одного из его заместителей.