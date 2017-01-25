Собянин хочет убрать данные о госзакупках Москвы с единого сайта

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил премьера Дмитрия Медведева разрешить регионам не публиковать данные о госзакупках на федеральном портале. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо московского градоначальника. Факт обращения подтвердили в мэрии.

Свою просьбу Собянин объясняет тем, что в федеральной системе регулярно происходят технические сбои, поэтому регионам с закупками более чем на 100 миллиардов рублей в год проще будет создавать свои платформы.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь считает, что возврат к региональным системам госзакупок будет означать откат к ситуации 2011 года. Тогда, по ее словам, было сложно искать информацию на разных сайтах, а единых стандартов публикации не было, сообщает "Медуза".

В январе портал опубликовал расследование, согласно которому новогодние гирлянды, закупленные для украшения Тверской улицы в Москве, стоят примерно в пять раз меньше потраченной на них суммы. В целом же на новогоднее оформление Москвы было потрачено 7 миллиардов рублей. Депутат Госдумы Валерий Рашкин потребовал от Следственного комитета проверить эти закупки.