В Литву прибыли первые военные батальона НАТО из ФРГ и Бельгии

В Литву прибыли первые группы немецких и бельгийских военных. Они будут служить в размещённом в стране международном батальоне НАТО.

Батальоном, размещённом в рамках миссии по укреплению восточного фланга НАТО, будет командовать Германия. В его состав войдут около 1200 военнослужащих. В конце февраля в страну прибудут ещё 450 военных Бундесвера, а также вооружение и танки.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве страны-участницы договорились разместить войска в Польше и странах Балтии. В формировании четырех батальонов будут участвовать Великобритания, Германия, Канада и США. По словам главы НАТО Йенса Столтенберга, это будет ответом на поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины и аннексию Крыма.