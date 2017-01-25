Центробанк отрицает вмешательство в президентскую кампанию Навального

Российский Центробанк отрицает причастность к давлению на платежную систему "Яндекс.Деньги" с целью заблокировать онлайн-кошелек, через который ведется финансирование президентской кампании оппозиционера Алексея Навального.

В заявлении регулятора, опубликованном на его странице в Фейсбуке, говорится, что сотрудники Центробанка ни звонками, ни иными способами не совершали действий, описанных Навальным. Авторы обращения требуют от учредителя Фонда борьбы с коррупцией либо назвать конкретного сотрудника, который требовал закрыть "кошелек", либо принести свои извинения.

Навальный в Твиттере ответил, что счет с деньгами блокируют, и поинтересовался, достаточно ли этого доказательства.

В понедельник Алексей Навальный написал в своем блоге, что 20 января его соратник Леонид Волков получил от "Яндекс.Денег" письмо о недопустимости использования онлайн-кошелька для финансирования кампании, так как Центробанк может расценить его как нарушение закона о выборах. Оппозиционер назвал действия регулятора уголовным преступлением.