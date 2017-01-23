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Новости

"Яндекс.Деньги" закроют "кошелек" президентской кампании Навального

Алексей Навальный

Алексей Навальный

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Центральный банк России требует от платежной системы "Яндекс.Деньги" заблокировать сбор средств на президентскую кампанию учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Оппозиционер написал в своем блоге, что в минувшую пятницу его соратник Леонид Волков получил от "Яндекс.Денег" письмо о недопустимости использования кошелька для финансирования кампании, так как Центробанк может расценить его как нарушение закона о выборах. На этом основании договор может быть расторгнут.

Навальный назвал действия Центробанка уголовным преступлением и попросил его главу Эльвиру Набиуллину распорядиться о прекращении давления на платежную систему. Представителям "Яндекс.Деньги" оппозиционер предложил создать согласительную комиссию для рассмотрения юридических аспектов дела.

В декабре минувшего года Алексей Навальный заявил о своем намерении бороться за пост президента России на выборах 2018 года.

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