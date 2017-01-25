Песков: дело Евгении Чудновец "сложное", с ним разбираются

Дело воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев лишения свободы за репост видеозаписи с издевательством над ребенком, сложное, но "с ним разбираются". "Эта тема не оставлена без внимания", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В конце декабря на пресс-конференции Москве Владимир Путин пообещал обратить внимание на дело Евгении Чудновец, отметив, что не знаком с его обстоятельствами.

В начале ноября суд приговорил Евгению Чудновец к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайск издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Сама воспитательница утверждает, что лишь пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего. 12 января Чудновец поместили в штрафной изолятор за то, что она, замерзнув, накрыла ноги одеялом в камере. На следующий день ее этапировали в колонию в Екатеринбурге, а затем переместили в шестую колонию Нижнего Тагила.

В интернете петицию с призывом помочь освободить Евгению Чудновец подписали уже почти сто тысяч человек.