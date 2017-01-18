Адвокат: Евгения Чудновец не сможет выйти из колонии по УДО

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная на пять месяцев лишения свободы за репост видеозаписи с издевательством над ребенком, не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Об этом изданию Znak рассказал ее адвокат Алексей Бушмаков.

Он пояснил, что фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести месяцев, поэтому заявление омбудсмена Свердловской области о том, что Чудновец сможет выйти по УДО уже в конце января, является некорректным.

12 января Чудновец поместили в штрафной изолятор за то, что она, замерзнув, накрыла ноги одеялом в камере. На следующий день ее этапировали из СИЗО Шадринска в колонию в Екатеринбурге. Позднее стало известно, что девушку переместили в шестую колонию Нижнего Тагила. В федеральной службе исполнения наказаний заявили, что там ее не будут помещать в ШИЗО.

В начале ноября суд приговорил Евгению Чудновец к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайск издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Сама воспитательница утверждает, что лишь пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.