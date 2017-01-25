Бывший премьер Британии стал главой института по исследованию деменции

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон возглавил британский институт по исследованию деменции и болезни Альцгеймера. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Как отмечает издание, Кэмерон уделял внимание этим заболеваниям еще будучи главой правительства Соединенного Королевства. В 2012 году он запустил программу Dementia Challenge, призванную найти способы лечения деменции к 2025 году.

24 июня 2016 года, после обнародования результатов референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе, Кэмерон объявил об уходе с должности премьера. 52 процента британцев высказались тогда за выход из Евросоюза.