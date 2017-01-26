В Италии обнаружены все 29 погибших в попавшем под лавину отеле

В Центральной Италии спасатели нашли тела всех, кто считался пропавшими без вести при сходе лавины на отель. Таким образом, общее число погибших достигло 29.

Трагедия произошла 18 января. После землетрясения в районе горного массива Гран-Сассо сошла лавина. В отеле в тот момент находились более 30 человек. Спасти удалось 11 постояльцев, включая четырех детей.

В этом же районе 24 января погибли 6 человек во время крушения спасательного вертолета. Это произошло при попытке эвакуировать травмированного лыжника.