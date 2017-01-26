Компьютерная сеть армии Швеции подверглась масштабной кибератаке

Вооруженные силы Швеции подверглись кибератаке, из-за чего командование было вынуждено отключить компьютерную систему планирования военных учений. Об этом пишет шведская ежедневная газета Dagens Nyheter.

В военном ведомстве подчеркнули, что кибератака не повлияла на возможности шведской армии, и ситуация находится под контролем. Инцидент произошел во время подготовки к учениям, запланированным на сентябрь этого года. Они пройдут при участии стран Северной Европы, а также Франции, Германии и США.

Шведские военные допускают, что хакеры пытались получить доступ к секретной информации. Источник кибератаки установить не удалось. В прошлом году на шведские компьютерные сети было произведено около 100 тысяч кибератак.

6 января американские спецслужбы представили доклад, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров. Разведывательное сообщество пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин. В Кремле эти обвинения отвергли. Вмешательства российских хакеров опасаются и в Германии и Франции, где в 2017 году пройдут выборы.