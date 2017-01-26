В Германии осудили 16-летнюю сторонницу ИГ за нападение с ножом

В Германии суд приговорил 16-летнюю школьницу марокканского происхождения к шести годам тюрьмы за нападение на полицейского в Ганновере. Девушку признали виновной в покушении на убийство, причинении тяжких телесных повреждений и поддержке терроризма.

В феврале 2016 года школьница, которой на тот момент было 15 лет, ранила ножом в горло сотрудника полиции. В то время она уже находилась под следствием из-за связей с исламистами. Годом ранее девушка пыталась уехать в Сирию, чтобы присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство", запрещенной в России и ряде стран.

В Германии сохраняется напряженная обстановка после теракта на рождественской ярмарке в Берлине, совершенного беженцем из Туниса в декабре прошлого года. В последнее время исламисты всё чаще используют подростков в подготовке нападений. Власти ФРГ планируют понизить возрастной минимум для людей, которых можно считать потенциально опасными лицами, до 14 лет.