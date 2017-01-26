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Новости - мир

Правительство Британии опубликовало законопроект о запуске "Брекзита"

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Правительство Великобритании опубликовало законопроект о выходе из Евросоюза. Обсуждение законопроекта в британском парламенте запланировано на 31 января. Решение Палаты Общин общин будет вынесено 8 февраля.

Во вторник Верховный суд Великобритании обязал британский кабинет министров получить одобрение парламента, чтобы задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора, запускающую процесс выхода из единой Европы.

Тереза Мэй ранее заявляла о планах начать процедуру выхода не позднее марта этого года. Большинство депутатов британского парламента выступает за сохранение членства в Евросоюзе. Голосование может значительно затянуть процесс "Брекзита".

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