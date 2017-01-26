Петербургский Европейский университет могут выселить из помещения

Санкт-Петербург может отказаться от одного из своих самых крупных инвестиционных проектов — проекта по приспособлению под современные образовательные нужды здания Европейского университета — дворца Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице . Об этом сообщает корресподент Радио Свобода.

Ректор Олег Хархордин заявил, что не видит в нынешней ситуации политической составляющей, но его не может не настораживать, что еще в июле группа инициативных граждан послала в проверяющие органы большое количество жалоб. В конце декабря Комитет имущественных отношений направил в Европейский университет уведомление о расторжении договора аренды здания. Проверка выявила, что на дворовых фасадах установлены пластиковые окна, другая претензия касается возведения нескольких временных перегородок и пристройки во дворе, хотя все это было сделано прежними обитателями здания еще в 70-е годы прошлого века. Известно, что эти нарушения не несут риска для культурных ценностей дворца и в процессе приспособления здания были бы автоматически исправлены.

У Рособрнадзора тоже есть претензии к Европейскому университету — это отсутствие аккредитации у нескольких преподавателей и недостаточный процент преподавателей-практиков по политологии. Тем не менее, университету запрещено набирать новых студентов, вследствие чего он несёт большие убытки.

Руководство вуза считает, что замечания Комитета имущественных отношений и Рособрнадзора несоизмеримы с теми последствиями, которые могут повлечь попытки лишить университет здания и лицензии.

Ректор вуза Олег Хархордин подчеркивает, что Европейский университет пользуется поддержкой на уровне президента и правительства. Ёще в 2015 Владимир Путин дал поручение губернатору Петербурга и министру образования помочь университету в перестройке здания, а также распорядился присвоить одному из новых залов имя бывшего мэра Анатолия Собчака. Однако, теперь из-за претензий городских властей и Рособрнадзора Европейский университет не может вести полноценный образовательный процесс и находится на грани выживания.