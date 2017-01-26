Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Трамп: президент Мексики может отменить визит в США, если не заплатит за стену

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Смотреть комментарии

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его мексиканский визави Пенья Ньето, должен отменить свой запланированный визит в Вашингтон, если Мексика отказывается платить за стену, которую Трамп решил построить вдоль границы с этой страной.

Его послание может привести к отмене запланированного на следующей неделе саммита, во время которого, как ожидается, лидеры двух стран должны обсудить состояние двусторонних отношений, подорванные заявлениями нового президента США. В частности, Трамп решил построить стену вдоль общей границы с Мексикой и пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле.

"Дефицит торгового баланса США с Мексикой составляет 60 миллиардов долларов. Это была односторонняя сделка с самого момента создания НАФТА с массовыми потерями рабочих мест и компаний. Если Мексика не желает платить за крайне необходимую стену, то было бы лучше отменить предстоящую встречу ", - написал Трамп в Twitter.

Пенья Ньето оказался под давлением внутри страны в отношении того, чтобы отказаться от встречи из-за желания Трампа создать стену на границе.

В среду Трамп подписал новые распоряжения, в том числе разрешающие строительство запланированной стены, в то время, когда в Вашингтон прибыла мексиканская делегация во главе с министром иностранных дел Луис Видегараем.

Recommended

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG