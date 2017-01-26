Убиться об стену

После того, как президент США Дональд Трамп вечером 25 января подписал указ о начале возведения на границе с Мексикой разделительной стены высотой до 12 метров и стоимостью до 15 миллиардов долларов, на него с резкой критикой обрушились главы многих латиноамериканских государств, в первую очередь мексиканский президент Энрике Пенья Ньето. На 31 января в Вашингтоне были намечены переговоры Трампа и Пеньи, которые теперь отменены. При этом Дональд Трамп не отказывается и от другого обещания – заставить платить за строительство стены самих мексиканцев.

Мексика не станет платить за строительство стены на границе с США, заявил Энрике Пенья Ньето в специальном обращении к нации вечером в среду, в котором он осудил указ и сопутствующие ему слова Трампа. Как подчеркнул мексиканский президент, "опасное решение", вызывающее у него сожаление и неодобрение, принято Трампом именно в тот момент, когда Мехико начал переговоры с Вашингтоном о новых правилах сотрудничества в области торговли, безопасности и миграции.

​Энрике Пенья добавил, что правительство его страны сделает все возможное для защиты прав своих граждан на территории США:

– Сегодня президент Соединенных Штатов подписал два указа, касающихся нашей страны: один из них вводит новые иммиграционные правила, а второй – о строительстве стены на границе. В качестве ответной меры я попросил наше министерство иностранных дел усилить защиту наших граждан за рубежом. 50 консульских отделений Мексики в США должны стать местами, где по-настоящему защищаются права мигрантов. Наши сограждане не останутся одиноки! Я выражаю свое неодобрение по поводу этих действий Соединенных Штатов, продолжающих строить ограждение, которое уже много лет разъединяет нас – вместо того чтобы объединять! Мексика не верит в стены! Я говорю это вновь и вновь – Мексика не будет платить ни за какую стену!

В своем твиттере Дональд Трамп высказал мнение, что запланированные на 31 января в Вашингтоне переговоры с Энрике Пеньей лучше было бы отменить, если президент Мексики не намерен обсуждать тему оплаты строительства: "Дефицит торгового баланса США с Мексикой составляет 60 миллиардов долларов. Это была односторонняя сделка с самого момента создания НАФТА, с массовыми потерями рабочих мест и компаний. Если Мексика не желает платить за крайне необходимую стену, то было бы лучше отменить предстоящую встречу".

Через пару часов после появления твита Дональда Трампа президент Энрике Пенья в собственном Твиттере написал, что не полетит в Вашингтон 31 января на встречу с президентом США.

В самом указе Трампа ничего не сообщается об источниках финансирования колоссального проекта строительства стены, призванного, по его мнению, резко сократить приток в США нелегальных иммигрантов из государств Латинской Америки. Но чуть ранее в интервью телеканалу ABC News 45-й президент США сказал, что возведение стены начнется в течение ближайших месяцев и что сперва строительные работы будут финансироваться из американского госбюджета, но позднее Мексика компенсирует все затраты "на 100 процентов".

Дональд Трамп ясно дал понять, что рассматривает такой вариант давления на мексиканские власти, как введение специальных пошлин и налогов на все финансовые трансакции, осуществляемые гражданами Мексики из США на родину или в обратном направлении, вне зависимости от суммы платежей и их назначения, будь то крупные торговые сделки либо скромные денежные переводы родственникам:

– Все дело в том, что все это они нам компенсируют, когда настанет время, – из всех трансакций, которые проводятся с территории Мексики. Нам эта стена ничего не будет стоить!

Еще раньше спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан в интервью другому американскому телеканалу MSNBC отметил, что законодатели собираются голосовать против выделения денег на строительство стены на границе. Райан добавил, что республиканские конгрессмены в целом согласны с тем, что США следует значительно усилить охрану своих сухопутных границ, и что он также знает "другие способы" заставить Мексику "платить за стену".

Граница США и Мексики сегодня считается самой пересекаемой в мире – каждый год легально через нее переходят и переезжают до 350 миллионов человек (некоторые торговцы, рабочие и фермеры могут это делать до 20 раз в день). Нелегальных мигрантов, пытающихся перейти границу только один раз, чтобы попасть в США, по оценкам правоохранительных органов и правозащитников, каждый год насчитывается до 400–450 тысяч. Львиную долю их составляют мексиканцы и граждане государств Центральной Америки – Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Никарагуа и других. Длина всей границы составляет 3 тысячи 145 километров, причем уже много лет вдоль примерно трети ее существует система разного рода заграждений высотой в 4–5 метров, длиной чуть более тысячи километров. Еще в 2008 году журнал Time назвал эти заграждения и заборы "Великой Американской стеной", по аналогии с Великой Китайской стеной.

В числе первых на все последние указы и заявления Дональда Трампа отреагировали, кроме главы Мексики, также президенты-социалисты Эквадора и Боливии Рафаэль Корреа и Эво Моралес, давно известные как своим ораторским искусством, так и яростным антиамериканизмом. Президент Эквадора Рафаэль Корреа сказал следующее:

– Стенами и границами миграцию людей не остановить. Лучший рецепт – это солидарность, гуманизм, атмосфера мира и процветания для каждой живой души на планете. Пока не настанет эпоха справедливого распределения богатств и благ, социальные проблемы этого мира решить не удастся.

Еще ярче высказался Эво Моралес:

– Я призываю президента Соединенных Штатов проводить такую миграционную политику, которая бы не просто уважала базовые принципы прав человека, но и приближала бы наступление эры единого всемирного гражданства. Братья и сестры, в этом мире не может существовать ни одного человека, на которого кто-либо мог бы навесить ярлык "нелегала".

Указы, подписанные Дональдом Трампом 25 января, а также пакет других распоряжений, готовящихся к подписанию в ближайшие дни, предусматривают, кроме строительства пограничной стены на границе США с Мексикой, также запрет на прием беженцев и приостановление выдачи американских виз для граждан Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Йемена и других мусульманских стран, за исключением представителей религиозных меньшинств, спасающихся от преследования. Он продлится несколько месяцев, пока власти США не введут строгий процесс проверки на местах.

Еще один указ Трампа касается возможного сокращения федерального финансирования в США так называемых "заповедных городов", власти которых не арестовывают и не задерживают нелегальных иммигрантов. Теперь администрациям таких городов предписано сотрудничать с федеральными властями в их выявлении или же им будет отказано в получении средств из государственного бюджета США.

Мэры нескольких американских мегаполисов уже ответили администрации Дональда Трампа, что не намерены выполнять это распоряжение президента США. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что если Трамп, сам коренной житель этого города, сократит дотации, то это ударит по муниципальной полиции, добившейся значительного уменьшения преступности в городе во многом благодаря партнерству с этническими общинами. По словам главы Бостона Марти Уолша, указ Трампа – выпад против жителей города и против тех ценностей, которые воплощены в его истории. "Те, кто захотят, всегда найдут пристанище в любом помещении нашей мэрии", – подчеркнул Уолш. О своем неповиновении Трампу сообщили также главы Сиэтла, Сан-Франциско и Чикаго, третьего по величине мегаполиса в США. "Мы останемся городом-убежищем, – провозгласил мэр Чикаго Рамм Эммануэль, – ни один человек, откуда бы он ни приехал, не будет здесь чужим".

Мэры "городов-убежищ" заявляют, что президентский указ с правовой точки зрения составлен нечетко и что администрации Трампа будет тяжело использовать его как юридическую базу для сокращения дотаций.