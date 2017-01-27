Будет ли Путин править вечно? Эфир в 19:05

Советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко предлагает контролировать Интернет как в КНР, "выкинуть" неподконтрольные ФСБ месенджеры. "Яндекс" запрещает сбор денег в системе "Яндекс-деньги" на политические проекты, в частности на президентскую кампанию Алексея Навального. Режим Путина оказался устойчив к санкциям, не обращает внимания на упреки в проведении политических репрессий и попрании демократических свобод. Митинги и шествия продолжают запрещать.

Ситуация с мире для Владимира Путина только улучшается. Администрация нового президента США Дональда Трампа, не поднимает вопросов о политических репрессиях в России, все больше утечек о том, что Белый дом ведет переговоры о снятии санкций. Новая "разрядка", в духе идей Ллойд Джорджа о возможности "торговать с людоедами", создаст и новые проблемы для оппозиции в России перед кампанией по выборам президента РФ.

Что впереди? Обсудят политолог Александр Морозов и Леонид Волков - член руководства Партии Прогресса Алексея Навального.

Веде передачу Михаил Соколов.