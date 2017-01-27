Правозащитники просят перевести заключённых колоний в Карелии

Российские правозащитники просят перевести заключённых карельских колоний, заявивших о пытках, в следственный изолятор в столице республики Петрозаводске.

Открытое письмо главе Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Геннадию Корниенко подписали глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, член группы Валерий Борщёв и руководитель движения "За права человека" Лев Пономарёв.

Правозащитники указали конкретные имена осуждённых, которые вслед за активистом Ильдаром Дадиным пожаловались на пытки, после чего на них стали давить, угрожать насилием, фабриковать новые уголовные дела.

В письме содержится призыв отстранить от должностей руководителей трёх колоний в Карелии - по крайней мере до окончания проверки.

Ильдар Дадин, первым в России осуждённый по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий", 1 ноября пожаловался на избиения и пытки в сегежской колонии, а в декабре его перевели в ИК в Алтайском крае.

"Мемориал" признал его политзаключенным.