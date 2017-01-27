Власти Москвы запретили акцию в поддержку Дадина в центре города

Власти Москвы отказались согласовать акцию в поддержку осужденного активиста Ильдара Дадина, объяснив это "непогрешимостью" решений российских судов.

Ответ московской префектуры опубликовала на своей странице в фейсбуке супруга Дадина Анастасия Зотова. Акцию планировали провести 28 января в центре города.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. В начале сентября Дадина этапировали в колонию в городе Сегежа в Карелии. 1 ноября он пожаловался на избиения и пытки сотрудниками ФСИН, а в декабре его перевели в алтайскую колонию.

Правозащитная организация "Мемориал" признала Дадина политзаключенным.

Больше новостей и актуальные видеосюжеты – в Фейсбуке Радио Свобода.

Подписывайтесь на группы Радио Свобода ВКонтакте и в Одноклассниках.